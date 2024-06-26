Электромобиль «Атом» подорожал на 500 тысяч рублей еще до старта продаж

Российский электромобиль «Атом» будет стоить от 2,9 млн до 4 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании--разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк.

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«Примерный диапазон цен составляет от 2,9 млн до 4 млн рублей без учета государственных субсидий. Мы не планируем выходить за этот диапазон», — заявил он.



Поваразднюк отметил, что подход «Атома» близок к стратегии компании Zeekr в Китае, которая выпускает в массовом сегменте автомобили с премиальным набором функций.

Между тем Telegram-канал No Limits напомнил, что прежде Поворозднюк говорил, что новинка будет стоить 2,5-3,5 млн рублей. Это значит, что электромобиль сразу подорожал на 500 тыс. рублей.

«Складывается ощущение, что в компании изначально нет понимания финальной себестоимости производства единицы товара. Это то, на чем погорели многие стартапы, пытавшиеся сделать собственный электромобиль в России — от ё-Мобиля до тольяттинской Zetta, закончившей уголовным делом», — говорится в публикации.



По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.