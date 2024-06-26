BMW представила абсолютно новую гибридную M5

BMW представила спортивный седан M5 нового поколения

© BMW

BMW M5 вступает в новую эру. Легендарный немецкий седан с 40-летней историей сменил поколение, впервые в истории став плагин-гибридным.

Новая BMW M5 может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками и соответствующим ценником. В движение седан теперь приводится плагин-гибридной силовой установкой, построенной на базе 4,4-литрового 577-сильного двигателя V8 в сочетании с высоковольтным аккумулятором емкостью 14,8 кВт*ч и электромотором на 194 л.с., встроенным в восьмиступенчатую АКП. Общая мощность всей системы достигает 717 л.с.

Разгон от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 155 миль в час (249 км/ч), а с пакетом M Driver's Package ее можно увеличить до 190 миль в час (306 км/ч). По оценкам BMW, на «чистом» электричестве седан способен проехать до 25 миль (40 км).

Мировая премьера нового BMW M5 состоится на Фестивале скорости в Гудвуде в Англии в июле. В том же месяце стартует его производство на заводе BMW Group в Дингольфинге.

© BMW

Вывод новой модели на мировой рынок начнется в ноябре 2024 года, и одновременно с ним BMW планирует представить универсал BMW M5 Touring. Главными рынками BMW M5 станут Северная Америка и Европа. Также он будет доступен в Южной Корее, Китае и Японии.

Как и предыдущее поколение, новый BMW M5 имеет систему полного привода под названием M xDrive с возможностью переключения в заднеприводный режим. Уже в стандартной комплектации автомобиль имеет адаптивную подвеску и тормозную систему M Compound.

Минимальный ценник на новую BMW M5 в США уже объявлен. Он составит 120 675 долларов или около 10,5 млн рублей по текущему курсу.