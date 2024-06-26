У электропикапов Rivian R1T отваливаются колеса

В интернете появилась информация о том, что у новых электропикапов Rivian R1T отваливаются колеса.

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Пользователь форума Reddit рассказал, что ЧП произошло после прохождения техобслуживания. Он переезжал на электропикапе через железнодорожный переезд и переднее правое колесо практически полностью отошло в сторону.

Владелец автомобиля предположил, что это может быть связано с отзывной кампанией верхнего рычага управления.

"Если бы я ехал в этот момент по шоссе, попал бы в крупную аварию и мог бы погибнуть", - написал пользователь.



Другие владельцы Rivian R1T также рассказали о проблемах с колесами. По их мнению, причиной этого может быть неправильная затяжка болта на нижнем рычаге подвески: крепеж срезается во время движения.

Производители электропикапа Rivian R1T пообещали, что все дефекты должны были быть устранены после сервисного обслуживания. Но это, судя по всему, не помогло.

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