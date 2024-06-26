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Ждём в России: китайские новинки

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Lynk & Co Z10. Geely и Volvo представили электрический седан на базе Zeekr 001: его презентация прошла в родном для шведской компании Гётеборге. Модернизированный лифтбек поделился с новинкой 800-вольтовой архитектурой, а расстояние между осями у обеих моделей равно 3005 миллиметрам.
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Lynk & Co Z10. Geely и Volvo представили электрический седан на базе Zeekr 001: его презентация прошла в родном для шведской компании Гётеборге. Модернизированный лифтбек поделился с новинкой 800-вольтовой архитектурой, а расстояние между осями у обеих моделей равно 3005 миллиметрам. 
© Motor.ru
Габариты четырёхдверки составляют 5028 х 1966 х 1468 миллиметров. Таким образом, Z10 немного крупнее седана Zeekr 007, но интерьеры у них почти идентичны. Здесь аналогичные экраны и схожее оформление панели приборов, даже рули и клавиши стеклоподъёмников выглядят почти одинаково.
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Габариты четырёхдверки составляют 5028 х 1966 х 1468 миллиметров. Таким образом, Z10 немного крупнее седана Zeekr 007, но интерьеры у них почти идентичны. Здесь аналогичные экраны и схожее оформление панели приборов, даже рули и клавиши стеклоподъёмников выглядят почти одинаково. 
© Motor.ru
Электрокар получил отличную аэродинамику с коэффициентом сопротивления воздуха 0,198. Ему обещана пневмоподвеска, а в перечне опций ожидаются лидары, сиденья с массажем и вентиляцией, панорамная крыша, беспроводные зарядные устройства для смартфонов и проекционный дисплей.
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Электрокар получил отличную аэродинамику с коэффициентом сопротивления воздуха 0,198. Ему обещана пневмоподвеска, а в перечне опций ожидаются лидары, сиденья с массажем и вентиляцией, панорамная крыша, беспроводные зарядные устройства для смартфонов и проекционный дисплей. 
© Motor.ru
Полноприводная машина разгонится до ста приблизительно за 3,5 секунды, дальнобойность — до 583 километров. Подробная информация появится во второй половине июля, когда начнутся продажи на домашнем рынке.
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Полноприводная машина разгонится до ста приблизительно за 3,5 секунды, дальнобойность — до 583 километров. Подробная информация появится во второй половине июля, когда начнутся продажи на домашнем рынке. 
© Motor.ru

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Xpeng MONA M03. Опубликованы фотографии первой модели под новым суббрендом фирмы Xpeng.
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Xpeng MONA M03. Опубликованы фотографии первой модели под новым суббрендом фирмы Xpeng. 
© Motor.ru
Название марки расшифровывают как Made Of New AI — «созданный на основе нового искусственного интеллекта». О намерении компании выпускать недорогие электрокары стоимостью от 100 тысяч юаней стало известно весной.
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Название марки расшифровывают как Made Of New AI — «созданный на основе нового искусственного интеллекта». О намерении компании выпускать недорогие электрокары стоимостью от 100 тысяч юаней стало известно весной. 
© Motor.ru
По некоторым данным, в создании помог агрегатор такси DiDi: вероятно, машина рассчитана на корпоративные автопарки. Техническая начинка наверняка окажется довольно скромной.
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По некоторым данным, в создании помог агрегатор такси DiDi: вероятно, машина рассчитана на корпоративные автопарки. Техническая начинка наверняка окажется довольно скромной. 
© Motor.ru
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы будет поставлять BYD, полного привода можно не ждать, а дальнобойность составит порядка 500 километров. Полноценный дебют состоится летом.
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Литий-железо-фосфатные аккумуляторы будет поставлять BYD, полного привода можно не ждать, а дальнобойность составит порядка 500 километров. Полноценный дебют состоится летом. 
© Motor.ru
Luxeed R7. Chery и Huawei представили новинку, которая выйдет на рынок во втором полугодии. Первый кроссовер марки составит компанию седану S7. Буква R в названии намекает на «революцию». Внешне модель близка (естественно, с учётом другого форм-фактора) к дебютировавшей в 2023 году четырёхдверке на архитектуре Chery E0X.
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Luxeed R7. Chery и Huawei представили новинку, которая выйдет на рынок во втором полугодии. Первый кроссовер марки составит компанию седану S7. Буква R в названии намекает на «революцию». Внешне модель близка (естественно, с учётом другого форм-фактора) к дебютировавшей в 2023 году четырёхдверке на архитектуре Chery E0X. 
© Motor.ru

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Длина, ширина и высота составляют 4,96, 1,98 и 1,63 метра соответственно, расстояние между осями — 2,95 метра. Автомобиль получит чисто электрическую и гибридную силовые установки, причём у обеих версий будет 800-вольтовая электросистема. Моноприводный вариант с одним мотором выдаст до 292 лошадиных сил, полноприводный — 496 сил.
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Длина, ширина и высота составляют 4,96, 1,98 и 1,63 метра соответственно, расстояние между осями — 2,95 метра. Автомобиль получит чисто электрическую и гибридную силовые установки, причём у обеих версий будет 800-вольтовая электросистема. Моноприводный вариант с одним мотором выдаст до 292 лошадиных сил, полноприводный — 496 сил. 
© Motor.ru
Пробег на одной зарядке достигает 855 километров по стандарту WLTP. Интерьер почти без изменений позаимствован у S7. В комплектацию включат мультимедиасистему на HarmonyOS от Huawei, «умную» функцию автономного управления Qiankun ADS 3.0 и 4D-радар миллиметрового диапазона.
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Пробег на одной зарядке достигает 855 километров по стандарту WLTP. Интерьер почти без изменений позаимствован у S7. В комплектацию включат мультимедиасистему на HarmonyOS от Huawei, «умную» функцию автономного управления Qiankun ADS 3.0 и 4D-радар миллиметрового диапазона. 
© Motor.ru
BAW 212. Легендарный вездеход сменил поколение впервые за почти шесть десятилетий производства. Автомобиль выступит основоположником целой гаммы, в которую войдут трёх- и пятидверный внедорожники, а также пикап.
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BAW 212. Легендарный вездеход сменил поколение впервые за почти шесть десятилетий производства. Автомобиль выступит основоположником целой гаммы, в которую войдут трёх- и пятидверный внедорожники, а также пикап. 
© Motor.ru
Кроме того, анонсированы бензиновые модификации и гибриды. Дебютировала модель как пятидверка с бензиновым двухлитровым 245-сильным мотором Dongan Power, восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом типа part-time.
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Кроме того, анонсированы бензиновые модификации и гибриды. Дебютировала модель как пятидверка с бензиновым двухлитровым 245-сильным мотором Dongan Power, восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом типа part-time. 
© Motor.ru
Предусмотрены «понижайка» и блокируемые межколёсные дифференциалы. Углы въезда и съезда — 40 и 36 градусов соответственно. Размеры составляют 4749 х 1945 х 1999 миллиметров, расстояние между осями — 2860 миллиметров.
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Предусмотрены «понижайка» и блокируемые межколёсные дифференциалы. Углы въезда и съезда — 40 и 36 градусов соответственно. Размеры составляют 4749 х 1945 х 1999 миллиметров, расстояние между осями — 2860 миллиметров. 
© Motor.ru

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В интерьере — множество физических клавиш, «парящий» центральный дисплей и цифровая приборная панель. Уже в «базе» машина подготовлена под размещение лебёдки и силового багажника, размерность стоковых покрышек BF Goodrich — 265/70 R17. Продажи начнутся в нынешнем году.
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В интерьере — множество физических клавиш, «парящий» центральный дисплей и цифровая приборная панель. Уже в «базе» машина подготовлена под размещение лебёдки и силового багажника, размерность стоковых покрышек BF Goodrich — 265/70 R17. Продажи начнутся в нынешнем году. 
© Motor.ru
Onvo L60. Суббренд компании Nio, названный Onvo (в Китае — Ledao), представил своё первое творение. Внешность электрического купе-кроссовера разработал бывший руководитель студии по созданию облика Bentley Рауль Пирес.
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Onvo L60. Суббренд компании Nio, названный Onvo (в Китае — Ledao), представил своё первое творение. Внешность электрического купе-кроссовера разработал бывший руководитель студии по созданию облика Bentley Рауль Пирес. 
© Motor.ru
Автомобиль называют соперником Tesla Model Y. Он получил 900-вольтовую архитектуру, коэффициент аэродинамического сопротивления 0,229 и невысокий расход энергии — 12,1 киловатт-часа на сотню километров.
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Автомобиль называют соперником Tesla Model Y. Он получил 900-вольтовую архитектуру, коэффициент аэродинамического сопротивления 0,229 и невысокий расход энергии — 12,1 киловатт-часа на сотню километров. 
© Motor.ru
Ёмкость тяговой батареи — 60 или 85 киловатт-часов, пробег на одном заряде — 555 и 730 километров соответственно, а позднее дальнобойность обещают повысить до тысячи километров.
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Ёмкость тяговой батареи — 60 или 85 киловатт-часов, пробег на одном заряде — 555 и 730 километров соответственно, а позднее дальнобойность обещают повысить до тысячи километров. 
© Motor.ru
В комплектацию вошли адаптивные амортизаторы, мультимедийная система с 17,2-дюймовым тачскрином, проекционный экран, восьмидюймовый дисплей для седоков второго ряда, панорамная крыша, камеры и радар. В КНР продажи стартуют в начале осени.
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В комплектацию вошли адаптивные амортизаторы, мультимедийная система с 17,2-дюймовым тачскрином, проекционный экран, восьмидюймовый дисплей для седоков второго ряда, панорамная крыша, камеры и радар. В КНР продажи стартуют в начале осени. 
© Motor.ru

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Haval H9. В Китае началась сборка второго поколения внедорожника: её наладили на предприятии Great Wall Motor в городе Чунцин. Параметры машины раскрыли на выставке в Пекине.
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Haval H9. В Китае началась сборка второго поколения внедорожника: её наладили на предприятии Great Wall Motor в городе Чунцин. Параметры машины раскрыли на выставке в Пекине. 
© Motor.ru
Новинка длиннее, шире и выше модели первого поколения на 11, пять и три сантиметра соответственно, расстояние между осями увеличено на пять сантиметров. Клиренс вырос на 18 миллиметров (до 224), углы въезда и съезда составляют 31 и 25 градусов вместо 28 и 23 ранее.
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Новинка длиннее, шире и выше модели первого поколения на 11, пять и три сантиметра соответственно, расстояние между осями увеличено на пять сантиметров. Клиренс вырос на 18 миллиметров (до 224), углы въезда и съезда составляют 31 и 25 градусов вместо 28 и 23 ранее. 
© Motor.ru
Багажная дверь по-прежнему открывается вбок, однако теперь на ней закрепили полноразмерную запаску. Салон вмещает пять или семь пассажиров. Покупателям предложат две модификации с полным приводом, «понижайкой» и блокируемыми межколёсными дифференциалами.
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Багажная дверь по-прежнему открывается вбок, однако теперь на ней закрепили полноразмерную запаску. Салон вмещает пять или семь пассажиров. Покупателям предложат две модификации с полным приводом, «понижайкой» и блокируемыми межколёсными дифференциалами. 
© Motor.ru
Самый скромный вариант снабдят двухлитровым бензиновым турбодвигателем (224 лошадиные силы, 385 Нм) и восьмиступенчатым автоматом. Новый дизель 2.4 (186 сил, 480 Нм) совмещён с девятидиапазонным автоматом.
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Самый скромный вариант снабдят двухлитровым бензиновым турбодвигателем (224 лошадиные силы, 385 Нм) и восьмиступенчатым автоматом. Новый дизель 2.4 (186 сил, 480 Нм) совмещён с девятидиапазонным автоматом. 
© Motor.ru

Автомобильные компании из Китая набрали серьёзный темп и не намерены останавливаться. Они регулярно выпускают всё больше новых машин под бесчисленными брендами. К примеру, только за последнее время рассекречены относительно доступный электрический седан и сразу два «батарейных» купе-кроссовера, культовый вездеход сменил поколение впервые за почти 60 лет, а на конвейер встал наследник хорошо знакомого нам внедорожника. Все эти автомобили имеют неплохие шансы рано или поздно попасть в нашу страну, а производство одного из них даже наладят на российском заводе.