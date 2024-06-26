Luxeed R7. Chery и Huawei представили новинку, которая выйдет на рынок во втором полугодии. Первый кроссовер марки составит компанию седану S7. Буква R в названии намекает на «революцию». Внешне модель близка (естественно, с учётом другого форм-фактора) к дебютировавшей в 2023 году четырёхдверке на архитектуре Chery E0X.