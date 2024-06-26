Ждём в России: китайские новинки
Автомобильные компании из Китая набрали серьёзный темп и не намерены останавливаться. Они регулярно выпускают всё больше новых машин под бесчисленными брендами. К примеру, только за последнее время рассекречены относительно доступный электрический седан и сразу два «батарейных» купе-кроссовера, культовый вездеход сменил поколение впервые за почти 60 лет, а на конвейер встал наследник хорошо знакомого нам внедорожника. Все эти автомобили имеют неплохие шансы рано или поздно попасть в нашу страну, а производство одного из них даже наладят на российском заводе.