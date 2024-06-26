Aston Martin представил «золотой» Valiant

Aston Martin показал Valiant с 745-сильным V12 и тиражом 38 единиц. Стараниями тюнингового ателье Aston Martin Q свет увидела ультраэксклюзивная и ориентированная на трек версия Valour, который, в свою очередь, построен на шасси Vantage. Valiant, как и Valour, оснащен «механикой» и V12 без какой-либо электрификации, но более мощным: здесь он выдает 745 лошадиных сил. Кроме того, новое купе «агрессивнее», легче и аэродинамичнее обычного.

© Motor.ru

В движение Valiant приводит 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом, мощность которого увеличена до 745 лошадиных сил с 715 у Valour. Крутящий момент — 753 Нм. Пару мотору составляет исключительно шестиступенчатая механика, передающая тягу на задние колеса.

Мастера Aston Martin Q поработали над аэродинамикой и увеличили прижимную силу, хотя ее показатель не раскрывается. Трековый вариант отличился переработанным передком с растянутой решеткой из углеродного волокна, которая заканчивается за оптикой, и крупным сплиттером. Сзади — фиксированное антикрыло и огромный диффузор (тоже карбоновые) с четырьмя патрубками выхлопной системы вместо трех. Сбоку появились юбки в стиле «формульных» болидов.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Колесные диски размерностью 21 дюйм сделаны из магниевого сплава, а потому легче на 14 килограммов. Еще 11,5 позволил «сэкономить» литий-ионный автоспортивный аккумулятор, три килограмма — напечатанный на 3D-принтере задний подрамник, 8,6 — магниевая силовая труба, в которую заключен карданный вал.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

В подвеске каждого Valiant применяются амортизаторы Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), которые способны по отдельности перенастраиваться всего за шесть миллисекунд. Также были перекалиброваны режимы езды Sport, Sport+ и Track. В стандартный комплект вошли карбон-керамические тормозные диски на 410 миллиметров спереди и 360 сзади.

Салон тоже изменили: в частности, обнажена часть механизма коробки переключения передач, добавлены детали из углеродного волокна и стальной каркас, позволяющий крепить четырехточечные ремни безопасности. За комфорт отвечают сиденья Recaro Podium с уникальной отделкой. Здесь тоже не забыли про уменьшение веса: в дверных картах применена сетка, а вместо ручек — тканевые петли. Основных материалов отделки два на выбор — алькантара или полуанилиновая кожа.

Идею построить экстремальный вариант Valour подал пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, утверждает Aston Martin. Вероятно, трековый суперкар изначально хотели построить в единственном экземпляре, но тираж увеличили до 38 единиц. Каждая из них оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов, и все уже распроданы. «Живая» премьера состоится на Фестивале скорости в английском Гудвуде, а поставки клиентам начнутся в четвертом квартале нынешнего года.