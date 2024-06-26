Chery показала обновленный Tiggo 7 Pro Max для России на официальных фото

Полноценный дебют с раскрытием цен и комплектаций, а также даты старта продаж, состоится «в самое ближайшее время». Пока Chery рассказала о том, как обновился кроссовер в плане дизайна внешности и интерьера и функциональных особенностей.

© Российская Газета

Внешность и интерьер обновлённого Chery Tiggo 7 Pro Max были раскрыты неделей ранее, когда автомобиль был сфотографирован у одного из дилеров марки. Передняя часть дебютанта за исключением некоторых акцентов повторяет Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid прошлого года. «Корма» аналогична, но есть отличие: надпись марки интегрирована в поперечину между фонарями. В компании отметили новое оформление колёсных дисков и декор заднего бокового стекла.

© Chery

Салон получил отделку из коричневой эко-кожи, в передней панели и дверных картах присутствуют серые матовые вставки. В отличие от прежнего Tiggo 7 Pro Max и гибридной версии модели у новинки другая панель, состоящая из экранов мультимедиа и приборки – по 12,3 дюйма каждый. Под ней расположены два центральных дефлектора, а этажом ниже – сенсорная панель управления под наклоном. Селектор трансмиссии с изображением тигра размещён по центру тоннеля, а спереди него появилась закрывающаяся ниша. В компании отметили, что для выбора режима движения теперь достаточно усилия двух пальцев.

Обновленный кроссовер поступит в продажу в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra, Ultra AWD. Раскрыли часть оснащения топовой версии: 19-дюймовые алюминиевые литые диски c оригинальным рисунком; светодиодные фары основного света; передние дневные ходовые огни и задние фонари; панорамная крыша с люком и шторкой; передние акустические стекла, система камер кругового обзора; датчики дождя и света; дистанционный запуск двигателя и прогрева салона; аудиосистема, состоящая из восьми динамиков; навигация и голосовое управление; беспроводная зарядка для смартфона и три USB-разъема; шесть подушек безопасности (передние водителя и пассажира, боковые).

Технически обновлённый Tiggo 7 Pro Max не отличается от предшественника: турбомотор 1.6 литра мощностью 150 л.с. работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний или полный.

Актуальную версию Chery Tiggo 7 Pro Max можно купить за 2 720 000 - 3 270 000 рублей.