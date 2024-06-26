Гоночные «Газели» будут возить на необычном автовозе

Гоночная команда GAZ Raid Sport получила брендированный автопоезд. Автопоезд, который будет перевозить гоночные «Газели» до места проведения соревнований, легко опознать по характерной чёрно-белой раскраске. Как стало известно редакции Quto, первым рейсом «фуры» станет доставка спортивных машин на старт ралли-марафона «Шёлковый путь».

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Напомним, что выпуском машин «Валдай 45» занимаются «Нижегородские грузовые автомобили» — это независимая компания, арендовавшая производственные площади на территории Горьковского автозавода. Вдобавок фирма получила разрешение на использование бренда «Валдай».

Двухосный тягач для магистральных перевозок «Валдай 45» оснащается двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской. Саму модель предоставил «восточный партнёр», а выпуск грузовиков ведётся методом крупноузловой сборки.

Между тем, в России появился грузовик, способный разгоняться до 152 км/ч. Для справки: у больших грузовиков максимальная скорость, как правило, ограничена отметкой 90 км/ч.