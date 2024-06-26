BMW представила первый M5 с гибридной силовой установкой. Баварцы показали абсолютно новый седан M5, который впервые в своей истории получил электродвигатель вдобавок к ДВС. «Эмка», теперь технически близкая к флагманскому XM, стала мощнее, но вместе с тем заметно потяжелела — настолько, что это негативно сказалось на динамике. Поставки стартуют ближе к концу года, цена для североамериканского рынка — от 119 500 долларов (10,5 миллиона рублей).

В новом поколении BMW M5 сохранил 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, пару которому теперь составляет электромотор, встроенный в восьмидиапазонный автомат M Steptronic. Суммарная мощность установки — 727 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 1000 Нм.

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Седан сможет ездить с выключенным ДВС: электродвигатель отдельно выдает 197 сил. Батарея емкостью 18,6 киловатт-часа обеспечивает 69 километров хода в режиме с нулевыми выбросами, а фоном может звучать «акустический аккомпанемент», имитирующий звук ДВС.

Скорость, которую седан может развить не электротяге, не превышает 140 километров в час. Максимальная скорость с прошлого поколения не изменилась и осталась на уровне 250 километров в час (305 с платным спортпакетом M Driver’s Package).

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

А вот время разгона до 100 километров в час увеличилось с 3,4 до 3,5 секунды. Причина в снаряженной массе, которая выросла почти на четверть: с 1971 килограмма у F90 до 2445 у нового G90. M5 Competition прошлого поколения, для сравнения, достигал «сотни» за 3,1 секунды, а M5 CS — за 2,9.

© BMW

© BMW

© BMW

Привод у M5 — тот же полный M xDrive с возможностью полностью отключить подачу тяги на переднюю ось при деактивированной системе стабилизации. Также седан оснащен активным задним M-дифференциалом.

Чтобы слегка снизить вес, подвеску переработали, добавив алюминиевые компоненты для уменьшения неподрессоренной массы. Также были заменены рычаги в задней подвеске. Останавливать тяжелый седан помогают тормозные диски размером с колеса некоторых бюджетных машин — 16 дюймов спереди и 15,7 дюйма сзади. За доплату можно установить карбон-керамические тормоза M Carbon. Размерность колесных дисков — 20 и 21 дюйм.

Новый M5 получил особый обвес с крупным бампером и дополнительными вентиляционными отверстиями. При этом «ноздри» закрыты и напоминают заглушку, как у электрокаров. Сзади — спойлер и довоенные черные патрубки.

В салоне обошлось без карбоновых сидений, как у других «эмок": вместо них установлены полуспортивные сиденья сиденья M Multifuction. Медиасистема с 14,9-дюймовым дисплеем работает на ОС BMW 8.5. Установлены Bowers & Wilkins, проекционный дисплей и панорамная крыша Sky Lounge, а опционально предлагается карбоновый верх.

BMW M5 G90 дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде в июле. Производить седан будут на заводе в немецком Дингольфинге.