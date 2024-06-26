Hyundai решил запатентовать руль в стиле «Формулы-1» для дорожных авто

Компания Hyundai запатентовала новую конструкцию рулевого колеса со встроенным в обод индикатором. Она подала соответствующую заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), сообщает портал «Авто Mail.ru».

© Genesis

Подчеркивается, что рули с подобной технологией уже активно используют в автоспорте, однако на массовых автомобилях такую технологию не применяют. Как отмечается, новая модульная конструкция рулевого колеса позволит снизить затраты на производство.

«В базовых версиях автомобилей вместо индикаторов будет «заглушка», однако автопроизводитель сможет слегка доработать руль в любой момент, установив в него светодиоды», - пишет портал.



Информации о том, на какие машины бренда установят такие рули, пока нет. На патентных эскизах рулевое колесо изображено с логотипом Genesis.

Ранее сообщалось, что Hyundai отзовет для ремонта 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года в связи с тем, что на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов.