Polestar 2 снова обновился и нарастил запас хода

Электрическому лифтбеку Polestar 2 увеличили запас хода. После очередного обновления модель получила два новых цвета кузова и обивку сидений натуральной кожей производства Bridge of Weir, а в версии Standard range Single motor — ещё и более емкую тяговую батарею CATL. Теперь запас хода такого электрокара составляет 554 километра, а максимальный — до 659 километров.

© Motor.ru

В Европе и Канада стартовали продажи обновленного Polestar 2. Для электрического лифтбека это уже третья модернизация за последние четыре года, и она вновь принесла ему ряд обновок по части техники и дизайна. Так, в палитре цветов кузова появились два новых оттенка: вдохновленный современной архитектурой «металлик» Vapour и темно-серый Storm, который изначально дебютировал на Polestar 4. Вдобавок для лифтебка предложены колеса нового дизайна и обивка салона этически полученной кожей Charcoal Nappa от Bridge of Weir.

© Polestar

Начиная с 2025 модельного года, для Polestar 2 изменился перечень пакетов опций, которых теперь насчитывается пять штук: Climate Pack, Pro Pack, Pilot Pack, Plus Pack и Performance Pack. Первый включает тепловой насос, подогрев задних сидений и форсунок стеклоомывателя. С Pro Pack появляются 20-дюймовые колеса и акценты цвета Swedish Gold. При заказе Performance Pack на лифтбек поставят регулируемые двухклапанные амортизаторы Öhlins и тормоза Brembo, а отдачу двухмоторной силовой установки поднимут до 476 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.

© Polestar

В качестве финального штриха версия Standard range Single motor для Европы после обновления обзавелась батарей CATL емкостью 70 киловатт-часов (раньше стояла LG Chem на 69 кВт•ч), что позволило увеличить запас хода до 554 километров. У дальнобойных электрокаров Long range Single Motor максимальный пробег на одной зарядке вырос с 635 километров до 659 — вероятно, этого добились путем оптимизации электрической системы. Всего с начала продаж в 2020-м Polestar реализовала более 160 тысяч «двоек», и сегодня модель представлена в 27 странах.