Volkswagen и Rivian договорились о создании совместного предприятия

Как стало известно, Volkswagen приобретет конвертируемую облигацию Rivian на сумму 1 миллиард долларов и планирует вложить в компанию еще четыре миллиарда. Rivian со своей стороны сообщил о создании совместного предприятия с Volkswagen, которое займется разработкой платформ для электромобилей. Volkswagen же получит доступ к существующим технологиям Rivian.

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На 2025−2026 годы немецкий концерн запланировал дополнительные инвестиции, которые включают в себя покупку акций на два миллиарда долларов и такую же сумму в виде займа. Будут и выплаты при создании совместного предприятия, которым стороны будут владеть в равных долях. СП займется созданием новой электрической архитектуры, на которую Volkswagen и Rivian планируют перейти во второй половине нынешнего десятилетия. Уточняется, что при этом обе марки продолжат выпускать автомобили независимо друг от друга.

На фоне этих новостей акции Rivian пошли в вверх по итогам дополнительных торгов во вторник, а акции Volkswagen, напротив, подешевели на один процент.

В начале этого лета стало известно, что Volkswagen скорректирует стратегию электрификации и потратит треть «электромобильного» бюджета на автомобили с ДВС. Финансовый директор концерна Арно Антлиц заявил журналистам, что из бюджета в размере 180 миллиардов евро, запланированного под «батарейные» модели в 2023 году, около 60 миллиардов решено направить на развитие двигателей внутреннего сгорания.

Это объясняется тем, что Volkswagen зарабатывает на моделях с ДВС, поэтому заинтересован в сохранении их конкурентоспособности.