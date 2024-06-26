Увеличился средний размер автокредита в России

Россияне стали занимать больше денег у банков на покупку автомобилей. В мае 2024 года средний размер автокредита вырос до 1,42 миллиона рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем сумма увеличилась на 1,2 процента. Однако для нынешнего года она рекордной не стала: и в январе, и в феврале, и в марте средний чек был больше.

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За год средняя сумма автокредита в России выросла на 3,3 процента: в мае 2023-го она составляла 1,37 миллиона рублей. С июня прошлого года она резко пошла в рост, достигнув максимальных за период 1,53 миллиона в октябре 2023-го.

В некоторых регионах показатель заметно выше среднего по стране. Так, в Москве на покупку автомобиля в среднем занимают 1,95 миллиона, в Московской области — 1,68 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1,67 миллиона.

Самый большой рост аналитики заметили в Дагестане, где с апреля сумма кредита стала больше на семь процентов. На втором месте по тему роста — Оренбургская область (плюс 5,7 процента), на третьем — Красноярский край (плюс пять процентов). В Москве показатель стал больше на 1,6 процента, в Петербурге — меньше на 0,9.

Аналитики отмечают, что кредитный рынок в этом году стабилизируется, и объясняют этот тренд скидками и разными акциями со стороны продавцов. В прошлом году рост чека был обусловлен в основном подорожанием машин.

Вместе с тем растет и число автокредитов. В мае россияне заключили почти полмиллиона кредитных договоров — почти вдвое больше, чем год назад, и на восемь процентов больше апрельского показателя. Причем нередко займы берутся на семь-восемь лет с переплатой почти вдвое.