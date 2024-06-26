Rimac показала роботакси, которому не нужны руль и педали

Фирма Rimac построила роботакси без руля и педалей. Электрокар оснащен системой автоматизированного управления Mobileye Drive с кучей датчиков, камер и лидаров. В салоне только два кресла с разными режимами для работы и отдыха и широкоформатная 43-дюймовая панель, куда, помимо развлекательного контента, выводятся данные о поездке. Коммерческая эксплуатация роботакси начнется в 2026 году, и со временем машины появится в крупнейших городах Европы и Ближнего Востока.

© Motor.ru

Компания Verne (названа в честь Жюля Верна), основанная Мате Римацом и двумя его коллегами по Rimac Group, Марко Пейковичем и Адриано Мудри, представила концепт роботакси, которое запустят в Загребе в 2026 году. Однообъемник заявлен как часть нового сервиса беспилотных поездок. Он построен на специально разработанной платформе и использует систему автоматического вождения Mobileye Drive, которая работает на основе данных, полученных от сенсоров, камер, радаров и лидаров.

© Verne

© Verne

Поскольку обещан уровень автономности не ниже четвертого, то электрокар лишен каких бы то ни было органов управления. Отказ от руля и педалей позволил пересмотреть компоновку салона и сделать компактную машину просторнее «Роллс-Ройса». Сиденья в роботакси имеют пять уровней комфорта. Развлекательная система включает 43-дюймовую панель и 17 динамиков. Управление её функциями вынесено на тачпад, расположенный между креслами.

© Verne

© Verne

© Verne

© Verne

Началом и окончанием поездки заведует физический переключатель Median, который, по словам разработчиков, нужен чтобы пассажир по-прежнему чувствовал контроль над машиной. Помимо этого, у электрокара есть круглая панорамная крыша Halo и обивка из износостойких материалов. Предполагается, что вызывать роботакси пользователи будут с помощью специального приложения. Причем предварительно можно будет настроить температуру, освещение и даже выбрать запах в салоне.

© Verne

В каждом городе присутствия Verne развернут так называемый материнский корабль (Mothership) — место, где электрокары будут обслуживать, мыть и ремонтировать. Первыми воспользоваться новым сервисом смогут жители Загреба, затем роботакси хотят запустить в Великобритании, Германии и на Ближнем Востоке — в общей сложно подписаны соглашения с властями 11 городов, и ещё с 30 идут переговоры. Роботакси рассматривается как дополнение к общественному транспорту и средствам индивидуальной мобильности. А ещё электрокары должны снизить частоту использования личных автомобилей.