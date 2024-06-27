В России предлагают купить катафалк Tesla: сколько он стоит

Объявление о продаже электрокара Tesla Model 3 Long Range, переделанного в катафалк, появилось на «Авито». Из описания следует, что пробег у электрокара 2022 года составляет всего 135 километров, у него задний привод, 271-сильный электромотор и батарея емкостью 75 киловатт-часов, которая обеспечивает до 425 километров пробега. Продавец готов привезти машину из Германии за две-четыре недели, и обойдется катафалк в 15 990 000 рублей (цена фиксированная).

Переделкой Tesla Model 3 в катафалк занимается голландская компания Derks Uitvaartmobiliteit, на что указывают плашки на месте номерных знаков. У такой машины удлиненный кузов с отделением для гроба и дополнительные отсеки для ритуального оборудованиям, приподнятая крыша и большая область остекления сзади. Из прочего оснащения — электрические шторки, которые можно опустить, чтобы спрятать гроб от чужих взглядов, и подсветка потолка, имитирующая звездное небо. Катафалк достигает в длину длину 5,56 метра, что на 866 миллиметров длиннее стандартной Model 3.

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Стоит отметить, что это не первый катафалк на базе Tesla Model 3 фирмы Derks, который за последнее недели появился в продаже в России. В начале лета тот же продавец предлагал купить аналогичную машину, но в другом цвете и с меньшим запасом хода (версия Model 3 Standard Range Plus) за 16,6 миллиона рублей.

В катафалк переделывают и российский лимузин Aurus Senat, такой автомобиль носит название «Лафет». У него имеется полуметровая вставка, однако кузов оригинальный, с тремя дверями. Двигатель, ходовая и коробка передач те же, что и у стандартной модели. Как минимум один из нескольких выпущенных НАМИ «Лафетов» зарегистрировали 27 июня 2023 года, и по идентификационному номеру XKN091000L1000053 и открытой базе страховых полисов ОСАГО удалось узнать, что его собственником является Федеральная служба охраны Российской Федерации.

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