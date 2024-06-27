Автодилеры прогнозируют сокращение рынка из-за новых ограничений Центробанка

С 1 июля Центробанк России вводит новые ограничения на автокредитование и увеличивает надбавки к коэффициентам риска. В результате автодилеры ожидают уменьшения рынка на 8–10%, сообщают «Известия».

«Дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10% после вступления в силу 1 июля решения ЦБ по ограничению автокредитования и повышения надбавки к коэффициентам риска», – говорится в материале. По информации, предоставленной ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), процентные ставки по автокредитам могут вырасти на 1,5–2 %, что приведет к увеличению ставок до 22–27 % для автомобилей с пробегом и до 19–24 % – для новых машин. Это повышение существенно повлияет на доступность автокредитов.



В пресс-службе Банка России рассказали «Известиям», что увеличение надбавок будет сказываться на доступности займов, особенно для тех, кто уже имеет значительную долговую нагрузку. По их словам, под удар попадут заемщики, у которых на погашение кредитов уходит более половины дохода.

Эксперты рынка считают, что число выданных автокредитов может снизиться как минимум на 10 %. Финансовые учреждения подтверждают, что для них станет менее выгодным предоставлять кредиты клиентам с высоким уровнем долговой нагрузки, что может привести к общему спаду на рынке автокредитования. Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2024 года банки станут использовать переменные процентные ставки. Нововведение коснется и ипотек, но с большими ограничениями. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1