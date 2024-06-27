Land Rover выпустил «космическую» серию внедорожников Celestial Collection

Серию из пяти Range Rover Sport SV посвятили космосу.Издание Celestial Collection будет предложено избранным клиентам марки. В него вошли тематические внедорожники Gaea, Theia, Io, Vega и Sol, названия которых отсылают к одному из тел Солнечной системы. Например, Gaea символизирует Землю, Io — вулканический спутник Юпитера Ио, а Sol — Солнце. Каждый автомобиль по-особому декорирован и окрашен, причем цвета подбирали таким образом, чтобы они максимально точно отражали название.

Новое издание Range Rover Sport SV Celestial Collection явилось на свет серией из пяти внедорожников. Каждый назван в честь небесного тела и предлагает уникальное сочетание цветов кузова и салона, тщательно подобранное командой дизайнеров SV Bespoke. В оснащение таких машин входят 23-дюймовые колеса, углерод-керамические тормоза, капот из углепластика и изысканный внутренний декор. Двигатель у Range Rover Sport SV один: «битурбовосьмёрка» 4.4 мощностью 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

Range Rover Sport SV Gaea олицетворяет Гею — Землю. Внедорожник окрашен в зеленый колер Green Terre Matte, который сочетается с насадками выпускных патрубков из прессованного углеволокна и тормозными суппортами Carbon Bronze. Крыша, как и корпуса боковых зеркал, черная. Для салона предложены две схемы оформления: песочная кожа Caraway Windsor на пару с деревянными вставками Natural Brown Silver Birch либо черный кожзам Ebony с накладками Natural Black-Silver Birch.

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

Внедорожник с приставкой Theia назван в честь титаниды Тейи, дочери Урана и Геи. Ну или гипотетической планеты, столкновение которой с Землёй привело к образованию Луны. Особенности спецверсии: кузов цвета Ilmenite Grey Satin, колеса Champagne Gold и щедро украшенный салон. Здесь можно найти не только кожу Windsor, но также вставки из прессованного углеволокна и тематические символы: недремлющее око Тейи, лунные кратеры и созвездия.

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

© Jaguar Land Rover

Ио — самое геологически активное тело Солнечной системы, поэтому посвященный ему Rover Sport SV окрасили в оранжевую эмаль Cyllene Gloss, разбавив её углепластиковыми акцентами. Салон внедорожника обшит кожей и тканью трехмерного плетения. В свою очередь, Range Rover Sport SV Vega, носящий имя самой яркой звезды в созвездии Лиры, легко опознать по декоративным накладкам из светлого ясеня и кузову в цвете Verrier Blue, названному в честь французского астронома Урбена Леверье, предсказавшего существование планеты Нептун.

© Jaguar Land Rover

© Range Rover Sport SV Sol

© Jaguar Land Rover

Наконец, Range Rover Sport SV Sol символизирует Солнце. Он получил окраску Aurora Yellow, тормозные суппорты Blue Nebula и салон темно-синего либо черного цвета. Все пять машин будут предложены избранным клиентам Range Rover. Цены не озвучены. Обычный Range Rover Sport SV стартует в Великобритании со 170 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 18,5 миллиона рублей.