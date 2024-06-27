BMW возродит 6-Series и отправит в отставку кроссовер XM

BMW собирается воскресить 6 серию, но откажется от XM. Баварцы собираются оптимизировать модельный ряд, пишет Automotive News со ссылкой на анонимные источники.

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Утверждается, что в него хотят вернуть 6-Series: купе и кабриолет появятся во второй половине 2026 года и заменят «восьмерку», производство которой к кому времени завершится. Кроме этого, компания через четыре года избавится от спорного бензин-электрического кроссовера XM, не оправдавшего ожиданий.

Купе и кабриолет 6 серии BMW построит на модульной платформе CLAR. Она позволяет устанавливать как бензиновые, так и гибридные и полностью электрические силовые установки. Такая архитектура лежит в основе всех «пятерок» нового поколения, включая новый М5.

Впрочем, пока все неоднозначно. Источники BMWBlog информацию о возвращении 6-Series в 2026 году опровергают: по их данным, у компании планов вернуть «шестерку» нет. То же говорят представители самой BMW.

Гибридный суперкроссовер XM дебютировал меньше двух лет назад, но утверждается, что его уберут из линейки с завершением жизненного цикла первого поколения. Произойти это должно в конце 2028 года.

Ранее BMW планировала представить полностью электрическую версию XM, но от этой идеи отказались из-за холодного приема, который кроссоверу оказали на рынке: спорный дизайн и в сочетании с дороговизной вылились в скромные цифры продаж.

BMW работает над «чистыми» электромобилями на платформе Neue Klasse. Официально подтверждено, что в новой линейке будет «горячий» электромобиль от BMW M без топливного аналога. Машина с четырехмоторной силовой установкой «превзойдет всё, что вы когда-либо видели», обещают баварцы.