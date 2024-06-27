Arctic Trucks подготовила Land Rover Defender к суровому бездорожью

Представлен хардкорный Land Rover Defender от ателье Arctic Trucks. Внедорожник получил 35-дюймовые шины, доработанную подвеску и расширители крыльев, которые придают ему еще более брутальный вид. Все перечисленные доработки направлены на то, чтобы приспособить автомобиль к самым трудным ситуациям и чтобы он мог справится с суровым бездорожьем. Стоимость тюнинга — 29 995 фунтов (эквивалентно 3,3 миллиона рублей).

© Motor.ru

От стандартного Land Rover Defender версия 110 Arctic Trucks AT35 отличается 35-дюймовыми шинами BF Goodrich KO2 All-Terrain, в которые «обуты» 20-дюймовые кованые легкосплавные диски. Колеса защищены пластиковыми расширителями, их можно покрасить как в цвет кузова, так и оставить черными. В расширителях интегрированы таблички с указанием рекомендованного давления в шинах.

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

Что же касается доработок подвески, то на выбор клиентам предложены два варианта: 15-миллиметровый лифт стандартной пневматической подвески или 10-позиционные регулируемые койловеры, которые увеличивают дорожный просвет на дополнительные два сантиметра.

Хардкорный внедорожник также оснащен алюминиевыми подножками, буксировочными проушинами яркого красного цвета и фирменными брызговиками Arctic Trucks. За доплату можно заказать полноразмерное запасное колесо и дополнительные осветительные приборы на крышу, а для любителей комфорта предложена отделка салона натуральной кожей.

За модернизацию Land Rover Defender 110 в Великобритании придется заплатить 29 995 фунтов (эквивалентно 3,3 миллиона рублей). Для версий Defender 90 и 130 тюнинг Arctic Trucks, по всей видимости, пока недоступен.