Hyundai официально представила доступный электрокар Inster

Компания Hyundai представила самый доступный электрокар в своей линейке. Его назвали Inster. В основе лежит "паркетник" Hyundai Casper, но корейцы не ограничились простой процедурой изъятия ДВС и коробки и заменой их на электрическую трансмиссию.

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Автомобиль получил другое оформление передней части: по понятным причинам от решётки радиатора было решено отказаться в пользу панели, за которой спрятаны светодиодные фары. Изменён дизайн верхней части оптики: ДХО сделали пунктиром, чтобы идейно Inster соответствовал электрическим Ioniq. Задняя часть электрокроссовера вторит передку: аналогичная накладка на бампер и похожая графика фонарей.

В будущем появится Inster Cross, который получит более "внедорожную" внешность.

Inster оказался длиннее исходного кроссовера: +230 мм к габаритной длине (3825 мм) и +180 мм к длине колёсной базы (2580 мм). Модель не будет чисто корейским предложением, как Casper, а будет продаваться в том числе и в Европе, где займёт нишу между A-SUV (Suzuki Ignis, Toyota Aygo X) и B-SUV (Volkswagen T-Cross, Jeep Avenger).

Салон новинки оказался технологичнее, чем у "Каспера": электрокар получил два дисплея: цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма и такого же размер мультимедиа. Блок управления климатом сохранился, но сама консоль переформатирована в силу отсутствия необходимости размещения рычага коробки передач - селектор трансмиссии у Hyundai Inster, как у многих электрокаров, расположен на рулевой колонке.

Объём багажного отделения составляет 280 литров, но при сложенных задних сиденьях увеличивается до 351 литра.

В движение Hyundai Inster в начальной комплектации приводится электромотором мощностью 97 л.с. и крутящим моментом 147 Нм. Ёмкость аккумулятора составляет 42 кВт·ч (к слову, больше, чем у Lada e-Niva!), которой хватит на 300 км. Также есть версия Long Range: двигатель выдаёт 115 л.с., батарейка чуть больше - 49 кВт·ч, запас хода - 355 км. Зарядка от сети с переменным током (11 кВт) занимает 4,5 часа, от источника с постоянным током (120 кВт) - полчаса.

Продажи Hyundai Inster начнутся летом 2024 года. Цена пока не объявлена, но однозначно, что это будет самым доступным электрокаром Hyundai.

Накануне "РГ" рассказывала, сколько может стоить российский "Атом", который по характеристикам близок к представленному Hyundai Inster.