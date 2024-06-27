Bugatti планирует запустить свое такси

Хорватская фирма Rimac, известная как разработчик электрического гиперкара Nevera и совладелец марки Bugatti, через два года запустит такси совершенно нового качества. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

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Производитель анонсировал создание службы беспилотного такси Verne и показал предназначенный для нее одноименный электромобиль. Он назван в честь французского писателя-фантаста Жюля Верна.

Такси будет построено на платформе Mobileye Drive. Создатели утверждают, что новая модель будет отвечать требованиям автономного вождения четвертого уровня. При этом у пассажиров будет возможность дистанционно настраивать температуру, звучание музыкального центра, уровень освещения, комфорт подвески и даже запах в салоне еще до прибытия автомобиля.

Информации о технической составляющей электромобиля Verne пока не так много. Однако уже известно, что в его основе лежит новая масштабируемая платформа, а за автономное вождение отвечает комплекс Mobileye.

Ранее сообщалось, что один из владельцев Tesla Cybertruck сделал все поверхности своего электромобиля зеркальными.