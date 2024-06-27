В России появились грузовики под маркой Forland

В России стартуют продажи китайских грузовиков Forland. В июле «МБ Рус» начнёт предлагать клиентам базовые шасси, а осенью появятся машины, оборудованные разнообразными надстройками. Открывать линейку будет модель Forland 3 полной массой 3,5 тонны, а вся гамма будет состоять из четырёх автомобилей разного тоннажа.

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Как стало известно редакции Quto, бескапотный конкурент «Газели Next» будет стоить от 3 260 000 рублей. Ему полагается 157-сильный 2,5-литровый турбодизель. Покупатель Forland 3 сможет выбрать один из трёх вариантов длины колёсной базы: 3000, 3360 и 3800 мм.

Полная масса старшей модели Forland 5 — 5 тонн, хотя машина также оснащается 2,5-литровым двигателем отдачей 157 сил. А вот 8-тонный Forland 8 за 4 500 000 рублей имеет под кабиной более солидный агрегат — хорошо известный российским перевозчикам Cummins 3.8 ISF мощностью 156 сил.

Наконец, флагманом линейки выступит 209-сильный 4,5-литровый Forland 12 полной массой 11 990 кг. Его перевозчикам будут предлагать по цене от 5 555 000 рублей. Главными соперниками «двенадцатого» будут топовый КамАЗ «Компас», а также тяжёлая версия газовского «Валдая».

И продолжая тему комтранса. Марка Sollers устранила главный недостаток своих грузовиков: компания увеличила гарантийный срок от сквозной коррозии для коммерческих автомобилей до восьми лет.