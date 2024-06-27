В Exlantix рассказали о безопасности российской версии седана ES

Exlantix ES в российской спецификации оснащен более чем 20 датчиками для работы систем активной безопасности. Как уточнили в пресс-службе китайской марки, в их числе - радары и камеры высокого разрешения. Благодаря этому информация за доли секунды обрабатывается программным обеспечением и задействует необходимые системы автомобиля.

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Множество систем активной безопасности позволяют электроседану соответствовать высоким международным стандартам. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2023 году впервые за 10 лет произошел рост показателей дорожно-транспортной аварийности. При этом 73% от всех ДТП зарегистрированы на территории городов и населенных пунктов.

Технологии, которые применены в Exlantix ES, способствуют безопасной езде в городских условиях, где участников дорожного движения больше. Так, системы оповещения и автоматического торможения при приближении к различным объектам (Front & Rear Cross Traffic Warning and Braking) показывают, что в опасной близости от автомобиля находятся транспортные средства или пешеходы. Электромобиль при этом автоматически задействует систему экстренного торможения.

Система оповещения о помехах при открытии дверей (Door Opening Warning) предупреждает о близком приближении к автомобилю других транспортных средств, включая мотоциклы и велосипеды. Это позволяет избежать ДТП из-за неосторожно открытой двери.

В целом электроседан оснащен более чем 30 интеллектуальными ассистентами ADAS.

Ранее "РГ" писала о комплектации Exlantix ES в России.