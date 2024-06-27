Китайская автокомпания открыла официальный центр в Крыму

В Крыму 1 июля откроют первый официальный автоцентр китайского бренда Oting. Об этом сообщила пресс-служба компании Sinomach Automobile.

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Ожидается, что в Севастополе представят внедорожник Oting Paladin с двухлитровым двигателем Mitsubishi 4K31 на 218 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Sinomach Automobile планирует открыть сотню дилерских центров по России до конца следующего года.

Продажи внедорожника в РФ стартовали в конце февраля. В базовой версии модель стоит 3,8 млн руб. Цены на полноприводные версии начинаются от 4,25 млн руб. за комплектацию «‎Премиум» с блокировками центрального и заднего дифференциалов. Дополнительная блокировка переднего дифференциала предполагается в версии «‎Интеллект» за 4,4 млн руб. Топовая комплектация «‎Престиж» оценивается в 4,5 млн руб.

До этого Sinomach приняла решение о том, что ее новый автомобиль Oting Paladin для рынка РФ будет называться на русском языке — «‎Паладин».