Jetour запускает в России путеводитель для автомобилистов

Компания Jetour запускает в сервисах Яндекс Навигатор, Яндекс Путешествия и Яндекс Еда проект под названием «Тур с Jetour», который представляет собой путеводитель с автомаршрутами по России. Таким образом, Jetour становится первым и единственным автомобильным брендом, представившим на российском рынке подобный продукт.

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Интерес к путешествиям и поиску новых горизонтов – неотъемлемая составляющая философии Travel+, которой Jetour придерживается с момента своего создания. Проект «Тур с Jetour» предлагает по-новому взглянуть на автопутешествия и вывести их на качественно иной уровень.

На главном экране Яндекс Навигатора можно увидеть кнопку для перехода на сайт проекта «Тур с Jetour». Здесь опубликованы полезные советы по путешествиям в различных регионах страны. Также пользователи сервиса могут установить в качестве курсора изображение новейшего внедорожника Jetour T2. Помимо этого на веб-версии Яндекс Карт есть промо-кнопка, а в пробке пользователи могут увидеть брендированный баннер Jetour.

В сервисе Яндекс Еда представлены подборки с гастротурами по городам России (на начальном этапе проект охватывает до 30 городов). Эксперты от Jetour составили список ресторанов и кафе с блюдами оригинальной и аутентичной кухни, на которые стоит обратить внимание искателям гастрономических впечатлений.

В журнале Яндекс Путешествия пользователи могут прочитать статьи с маршрутами от Jetour как рассчитанные на дальние поездки, так и более короткие для выходного дня. Маршруты содержат информацию о живописных местах, достопримечательностях, отелях и других возможностях сделать поездку максимально увлекательной и комфортной. Также скоро появится подборка лучших локаций для глэмпинга.

Рекомендованные места будут иметь специальные отметки в Яндекс Картах и Навигаторе.

С каждой страницы, подготовленной в рамках проекта «Тур с Jetour», можно будет перейти на официальный сайт бренда, где представлена подробная информация о моделях российской линейки Jetour, а также предусмотрена возможность записи на тест-драйв.