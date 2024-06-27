Genesis представила уникальный 1540-сильный автомобиль

На Международной выставке мобильности в Пусане 2024 года (BIMOS) компания Genesis впервые представила публике концепт Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo (VGT). Это мероприятие отметило дебют автомобиля из линейки Magma в Корее, подчеркивая амбиции Genesis в расширении границ роскошной мобильности, пишет SPEEDME.RU.

© Genesis

Концепт X Gran Racer VGT, разработанный на основе предыдущего Genesis X Gran Berlinetta Concept, является четвертым автомобилем, созданным специально для серии видеоигр Gran Turismo. Этот высокопроизводительный автомобиль демонстрирует прогресс Genesis в сегменте высокопроизводительных роскошных автомобилей в рамках их программы Magma.

© Genesis

X Gran Racer VGT Concept оборудован современными аэродинамическими элементами, включая активные аэродинамические заслонки и плоское днище для улучшения воздушного потока и обеспечения стабильности. Дизайн фар, выполненный в стиле Two-Line Crest Grille и вдохновленный концепцией X Trilogy, создает непрерывный визуальный поток, который протягивается от передней части к бокам и задней части автомобиля. Элементы, такие как расширенный передний сплиттер, задний диффузор и боковые панели, усиливают устойчивость на высоких скоростях. Интерьер, отражающий философию Genesis о «Красоте свободного пространства», сосредоточен на минимализме и функциональности.

© Genesis

Гоночная концепция раскрывает конструктивные элементы, уменьшая вес и улучшая производительность. В числе особенностей — интегрированный каркас безопасности, высокопроизводительное рулевое колесо и цифровой панорамный интерфейс. Приводится концепт X Gran Racer VGT передним среднемоторным гоночным двигателем Lambda II V6 с электрическим наддувом от Genesis, который выдает 1540 лошадиных сил и 1424 Нм крутящего момента. Эта силовая установка представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими моделями, подчеркивая стремление Genesis к непрерывным инновациям.