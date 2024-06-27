Новый Lexus ES получил версию Black Line Special

Lexus представила обновленную версию своей модели ES для 2025 года, выделяясь возобновлением производства специальной серии Black Line Special Edition после четырехлетнего перерыва. Эта версия, разработанная на базе ES 350 F Sport Handling, привлекает внимание темными деталями дизайна: зеркала окрашены в цвет Obsidian, задний спойлер и акценты на порогах выполнены в черном цвете. Ключевые особенности включают 12,3-дюймовый тачскрин и проекционный дисплей информационно-развлекательной системы, пишет SPEEDME.RU.

© Lexus USA

Стоимость данной специальной версии повышена на 3 965 долларов, составляя приблизительно 348 215 рублей, что в сумме делает общую стоимость автомобиля около 4,71 млн рублей.

© Lexus USA

Линейка Lexus ES 2025 года включает три разные модели. Базовый вариант ES 250 AWD оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 203 л.с., который генерирует 249 Нм крутящего момента.

© Lexus USA

Доступна также модель ES 350 с 3,5-литровым V6 двигателем мощностью 302 л.с. и 362 Нм крутящего момента, предлагая динамичное ускорение от 0 до 96 км/ч за 6,6 секунды, идеально подходящее для тех, кто не нуждается в полном приводе.

© Lexus USA

Для тех, кто предпочитает гибридные технологии, предложена модель ES 300h с гибридным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 215 л.с., которая разгоняется до 96 км/ч за 8,1 секунды и имеет экономичный расход топлива 5,4/5,3/5,3 л на 100 км в городском, загородном и смешанном циклах соответственно.