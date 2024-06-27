Suzuki Jimny получит гибридную силовую установку

Семейство Suzuki Jimny пополнится гибридом и двухдверным пикапом. Австралийский CarSales со ссылкой на представителя Suzuki Australia сообщает, что японская марка готовится расширить возможности модели Jimny. Продажи внедорожников пошли вверх с появлением пятидверной модификации, так что Suzuki собирается вывести на рынок еще несколько вариантов — приоритет за гибридом и пикапом. В компании считают, что новые версии Jimny могут стать популярными в Австралии, ЮАР и Европе.

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Что касается пикапа, то наработки у Suzuki уже имеются. В 2019 году на автосалоне в Токио показали концепт-кар Sierra Pickup Style — пикап с небольшой погрузочной площадкой и двухместной кабиной. От серийного внедорожника шоу-кар отличался наличием буксировочных проушин на бампере, деревянными панелями на боковинах кузова в ретростиле и светодиодными фонарями на крыше.

А в Новой Зеландии местный дистрибьютор начал переделывать внедорожники в пикапы своими силами. Такая модификация представляла собой Jimny четвертого поколения с отрезанной задней частью кузова и платформой, сваренной из алюминиевых профилей.

Гибридный Jimny в свою очередь будет разрабатываться с прицелом на те рынки, где действуют жесткие экологические стандарты (например, в Европе). С появлением гибридной установки Suzuki вновь сможет полноценно продавать эту модель, вместо того чтобы поставлять ее как коммерческий фургон без заднего дивана.

Не исключают в Suzuki и появление полностью электрического Jimny. Но если это и произойдет, то только после 2030 года. Согласно стратегии электрификации японской компании, к концу десятилетия у нее в арсенале появятся пять новых «зеленых» моделей и 80 процентов проданных Suzuki в Европе будут электрическими.