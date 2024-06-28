В России появится новая версия кроссовера Jetour T2

Компания Jetour рассказала о новинках для России. К началу следующего года модельный ряд китайской марки, входящей в конгломерат Chery Holding Group, пополнится пятью новинками, сообщает сайт «Китайские автомобили» со ссылкой на скорректированный продуктовый план. Одной из них станет версия полноприводного кроссовера T2 с классическим гидромеханическим автоматом, тогда как сейчас его двухлитровый мотор сочетается только с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

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Jetour T2 достанется восьмидиапазонный автомат собственной разработки материнской Chery с индексом FA840. Такая коробка с гидротрансформатором производится с 2022 года, а сейчас ее можно встретить, например, на Exeed TXL и Chery Arrizo 8.

Скоро она появится и на Chery Tiggo 7 Pro в Китае. Автомат может «переваривать» до 400 Нм крутящего момента, а сочетать его будут с уже знакомой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 245 лошадиных сил (375 Нм).

Также к 2025 году ассортимент Jetour в России пополнится версией кроссовера X90 Plus с полным приводом и расширенным списком оснащения. Привод на все колеса также получит популярный Dashing.

В числе новых моделей — 4,4-метровый X50 и 4,8-метровый X70 без приставки Plus, построенные на базе кроссоверов Soueast и оснащенные 1,5-литровыми двигателями. Кроме этого, к выходу на российский рынок готовят «младший» кроссовер в T-линейки T1 с 4,7-метровым несущим кузовом и двухлитровым двигателем, агрегатированным с автоматом Chery. Привод у него будет полным.