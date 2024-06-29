На подходах к Крымскому мосту скопилось 600 машин

Шестьсот автомобилей скопилось на подходах к Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

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Ресурс привел данные на 08:00 мск.

«В очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств... В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств», — отмечается в сообщении.



Время ожидания для автомобилей составляет около часа. Ранее на Крымском мосту было приостановлено движение, ограничения действовали с 05:51 до 06:50 по Москве.