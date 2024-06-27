Надежный японский кроссовер появился в России: он стоит дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублейВ Россию поставляют новые компактные кроссоверы Suzuki Fronx по альтернативным каналам, цены автомобиля начинаются от 2 580 000 рублей.

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За такую сумму Fronx 2023 г. в. продает дилер из Санкт-Петербурга, готовый предоставить на него годовую техническую гарантию. В комплектацию автомобиля включена камера заднего вида с парктроником, электроусилитель руля, климат-контроль, кожаный мультифункциональный руль, круиз-контроль и прочее.

Аналогичный Fronx, но другого цвета, за 2 749 900 рублей продает из наличия автосалон из Уфы. В Ставрополе такой же кроссовер, но в более богатой комплектации, стоит уже 2 889 000 рублей. Под капотом кроссовера 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» K15B мощностью 103 л. с., работающий в паре с 4-ступенчатой АКП. Привод передний.

При сравнении минимальной цены нового Fronx с ценами сравнимых по размерам «китайцев», то последние часто стоят дороже. Так, обновленный Geely Coolray стоит от 2 609 990 рублей, а Jetour Dashing в небогатом исполнении Comfort продается за 2 709 900 рублей. Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России. Источник: Автоновости дня