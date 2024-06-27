На российский авторынок вернулся легендарный внедорожник

На авторынок России вернулся популярный внедорожник Jeep Wrangler. Об этом сообщает Speedme.ru.

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Уточняется, что продажи внедорожника четвертого поколения начались в Москве. Автомобиль 2024 года выпуска можно приобрести за 11,5 миллионов рублей, однако эту цену можно сбить до 9,95 миллионов, если использовать скидки и программу Trade In.

Jeep Wrangler — популярный внедорожник от американской компании Chrysler. Изначально он создавался для нужд армии США, но в итоге его стали выпускать в качестве гражданского автомобиля повышенной проходимости. Модель четвертого поколения была представлена в 2017 году. Она оснащена мощным 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, полным приводом и электронной блокировкой дифференциалов для повышенной устойчивости.

Ранее на российском авторынке появился японский кроссовер Suzuki Fronx.