CNBC: Китайские автопроизводители займут к 2030 году треть мирового рынка

Ожидается, что китайские автопроизводители продолжат стремительную экспансию за пределы Китая и к 2030 году займут 33% мирового автомобильного рынка, сообщает телеканал CNBC.

© Российская Газета

По данным консалтинговой фирмы AlixPartners, значительная часть роста по сравнению с прогнозируемыми 21% доли рынка в этом году, произойдет за пределами Китая. Продажи вырастут с 3 миллионов в этом году до 9 миллионов к 2030 году.

Стремительная экспансия китайских автопроизводителей вызывает растущую обеспокоенность у старых производителей автомашин и политиков по всему миру. Многие опасаются, что более дешевые автомобили китайского производства наводнят рынки, вытеснив местные модели, особенно электромобили.

Специалисты ожидают роста популярности китайских брендов на всех рынках по всему миру. Однако гораздо меньшего расширения ожидается в Японии и Северной Америке, включая США, где стандарты безопасности транспортных средств более строгие и объявлено о введении 100%-го тарифа на импорт китайских электромобилей.