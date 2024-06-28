Представлена BMW M3 CS от G-Power

Компания BMW выпускает M3 CS уже на протяжении года. За это время собрано примерно 2 000 экземпляров. Один из автомобилей настроен специалистами G-Power на дополнительную мощность.

© G-Power

Мастера из тюнингового ателье довели мощность твин-турбо рядной шестерки до 710 л.с. и 850 Нм., что на 167 л.с. и 200 Нм больше, чем у стандартного M3 CS. Стандартный автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды.

© G-Power

Представленный G-Power седан разгоняется до 320 км/ч, но ограничитель скорости автомобиля не позволяет превысить отметку на спидометре в 302 км/ч. Увеличение мощности достигается за счет программного обеспечения и выхлопной системы. Вместе с увеличением мощности мастера G-Power установили серьезный обвес.

© G-Power

Тюнинг-пакет был бы не полным без блестящего комплекта колесных дисков. M3 CS получил новые кованые 20"диски от G-Power. Колеса с двухцветной отделкой обуты в шины размерностью 285/30 R20 спереди и 295/25 R20. Судя по окрашенным в золотой цвет тормозным суппортам, автомобиль также оснащен карбон-керамическими тормозами, которые предлагаются в качестве опции.

Представленный G-Power тюнинговый комплекте сочетает в себе производительность и мощность с практичностью роскошного высокотехнологичного седана. Источник: G-Power