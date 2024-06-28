АвтоВАЗ заявил о готовности выполнить любой объем заказов от "Минтранса"

Новые модели автомобилей, выпущенные отечественным автомобильным заводом АвтоВАЗ, которые в скором времени поступят в продажу, будет не только реализовываться через дилерские центры марки, но и будут поставляться Министерству транспорта России. Речь идет о моделях Lada Aura и Lada Iskra, старт продаж которых запланирован на текущий год.

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Представители АвтоВАЗа сообщили о том, что они будут готовы выполнить любые объемы заказов, которые поступят от Минтранса. При этом также сообщается о том, что Минфину уже была передана первая партия автомобилей Lada Aura в марте текущего года. Оценка автомобилю Lada Aura была дана на очень высоком уровне.

Lada Aura, это автомобиль бизнес-класса, нацеленный на комфорт пассажира. Lada Aura имеет удлиненную колесную базу, за основу которой взята платформа Vesta. Автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию, салон выполнен из качественной кожи, на заднем сиденье появился выдвижной подлокотник, а также в оснащение предусмотрена новая мультимедийная система LADA Enjoy Vision Pro с сенсорным вертикальным экраном.

В движение Lada Aura приводит 1,8-литровый силовой агрегат Evo, мощностью 122 лошадиные силы, трансмиссия китайская автоматическая, привод исключительно передний.

LADA Iskra, поставки которой также планируется осуществлять в рамках заказа Минтранса, будет приближена к оснащению и стоимости бюджетного седана LADA Granta. Автомобиль будет строиться на модульной платформе CMF-B LS от концерна Renault-Nissan. Ожидается, что стоимость LADA Iskra будет заявлена от 1 000 000 рублей.

Напомним, что АвтоВАЗ намерен выпустить к 2030 году минимум десять новых моделей автомобилей, среди которых будут как рестайлинговые версии актуального модельного ряда, так и полностью новые транспортные средства.