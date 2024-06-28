В Узбекистане заработал новый автозавод по выпуску китайских гибридов

В Узбекистане запустили завод по выпуску автомобилей BYD. В городе Джизак началась CKD-сборка седана Chazor и кроссовера Song Plus. Это первое производство техники BYD за пределами Китая. Уже налажены штамповка, сварка и окраска кузовов, но также планируется организовать локальное производство бамперов, стёкол и пластиковых деталей.

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Гибридный кроссовер BYD Song Plus Champion DM-i местной сборки стоит 387 200 000 сумов (2 615 000 рублей). Под его капотом установлен 1,5-литровый атмосферник отдачей 110 л.с., а приводе передних колёс — электромотор отдачей 197 л.с. Базовым является аккумулятор ёмкостью 26,6 кВт·ч.

За седан BYD Chazor дилеры будут просить 273 900 000 сумов (1 850 000 рублей). Он устроен аналогичным образом, но поскольку батарея здесь меньшей ёмкости (8,3 кВт·ч), то заявленный запас хода на чистом электричестве составляет 55 вместо 110 километров.

Между тем, в Узбекистане рухнули цены на кроссовер Chevrolet Tracker. Как выяснила редакция Quto, марка Chevrolet объявила серьёзные скидки на компактный вседорожник — он теперь стоит как базовая Lada Vesta.