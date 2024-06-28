BMW раскритиковала журналистов за слухи о возрождении 6 Series и снятии XM

Компания BMW опубликовала официальный комментарий в ответ на появившуюся в сети информацию о грядущих переменах в модельном ряду. Агентство Autonews сообщило о возвращении 6 Series в 2026 году и закате карьеры кроссовера XM.

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В пресс-службе баварской марки сообщили, что обычно не комментируют информацию на уровне слухов, но данное сообщение вызвало большой резонанс, поэтому реакция последовала незамедлительно. В BMW заявили, что в настоящее время планов по возвращению шестой серии в 2026 году нет, также компания не делала никаких заявлений в отношении преемника BMW XM.

Дебют суперкроссовера BMW XM состоялся осенью 2022 года, в этом году модель стала объектом для реализации необычного тюнинга в коллаборации с топ-моделью Наоми Кэмпбелл.

Автомобили BMW 6 Series сняли с производства в конце лета прошлого года.

"Шестёрка" оказалась самой непопулярной моделью баварского производителя, в связи с низким спросом на неё было принято решение не разрабатывать преемника.