В России доступен к покупке надежный Mitsubishi Xpander Cross

В России появился семиместный Mitsubishi Xpander Cross. Новые автомобили в Россию ввозят по «серой» схеме как дилеры, так и «частники». Модель с семиместный салоном, впечатляющим дорожным просветом и надежным силовым агрегатом не имеет аналогов на рынке.

© Quto.ru

Xpander Cross, как правило, оснащён кондиционером, мультимедийной системой с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камерой заднего вида с передними и задними парктрониками, электростеклоподъемниками во всех дверях, круиз-контролем, кожаным мультифункциональным рулём, люком в крыше и светодиодной оптикой.

Вседорожный Mitsubishi Xpander Cross оброудован 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил, классическим четырехступенчатым «автоматом» и передним приводом.

Минимальная цена на кроссвэн в настоящий момент замечена в Самаре, где «частник» предлагает два автомобиля 2023 года выпуска. В наличии машины за 2 560 000 и 2 595 000 рублей. В Архангельске дилер предлагает новый автомобиль за 2 999 000 рублей. В Сочи и Нижнем Новгороде — за 3 140 000 и 3 150 000 рублей соответственно.

Модель Cross появилась в линейке Mitsubishi Xpander четыре года назад. От стандартного Xpander она отличается увеличенным на 20 миллиметров клиренсом, решеткой радиатора, черным защитным пластиковым обвесом, рейлингами на крыше, шинами с более высоким профилем и улучшенной шумо- и виброизоляцией.