Новейший Volvo EX90 появится в продаже без некоторых функций

Американцы получат новейший Volvo EX90 с урезанным функционалом. У Volvo очередные проблемы с запуском долгожданного электрического кроссовера EX90 в США. Производство модели запустили с опозданием, старт продаж отодвинули, а теперь выяснилось, что компания не успевает доделать машины до начала отгрузок клиентам. Те, кто уже заказал EX90, получили письмо от Volvo с перечнем опций, которые первое время будут недоступны для электрокара.

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В письме, разосланном шведской маркой, говорится, что функционал самых первых EX90 ограничен — у них не будет некоторых опций комфорта и электронных ассистентов. Среди отсутствующих функций: система предупреждения о перекрестном движении, система помощи в поворотах, беспроводное подключение к Apple CarPlay, двунаправленная зарядка и интеграция LiDAR. Не будет и возможности выбора темы оформления цифровой приборной панели и экрана мультимедийной системы.

Все перечисленное обещают разблокировать с грядущим обновлением операционной системы, но когда оно станет доступно, не уточняется. Также отмечается, что у некоторых машин нет обновления «по воздуху», так что автовладельцам придется доставить свой EX90 к дилеру.

Помимо этого, будущих владельцев предупредили, что электромобиль может разряжаться даже будучи припаркованным, если он не подключен к зарядке — в этом случае батарея будет терять до трех процентов заряда в сутки. Это тоже обещают исправить.

Серийное производство Volvo EX90, которое несколько раз откладывали по разным причинам, запустили на заводе в американском Чарльстоне в первых числах июня. Поставки же начнутся во второй половине года. Проблемы с запуском модели были связаны в том числе с разработкой софта новой платформы, которая потребовала больше времени, чем ожидалось.