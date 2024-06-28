Rivian скоро выпустит пять новинок

Rivian анонсировал пять новых моделей. Американский стартап, столкнувшийся с финансовыми трудностями из-за падения спроса на электрокары, не собирается сдаваться. Volkswagen недавно решил вложить в Rivian пять миллиардов долларов, и на этом фоне марка раскрыла планы на расширение модельного ряда: в нем появится целых пять новинок, включая три массовые. Ожидается, что последние будут построены при участии партнера из Германии.

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В первом столбце виден автомобиль, который Rivian построит на платформе Gen 2. Ее он разделит с обновленными R1T и R1S. Судя по линейке на «тележке» Gen 1, это мог бы быть улучшенный фургон для доставки вроде EDV, но по форме прикрытая модель больше похожа на внедорожник. Однако картинки повторяются, поэтому это может оказаться лишь заглушкой.

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Далее идут новые R2 и R3, представленные в марте, с еще одной загадочной моделью. Она, как и расположенные под ней кроссоверы, будет базироваться на среднеразмерной архитектуре MSP. Можно предположить, что это будет более доступный пикап, чем R1T. Цену еще предстоит узнать, но R2, поставки которого начнутся в 2026 году, обещана стоимость на уровне 45 тысяч долларов — 3,9 миллиона в пересчете на рубли.

А три автомобиля из последнего столбца будут относиться к массовым: возможно, они будут созданы совместно с Volkswagen.

На этой неделе стало известно, что Volkswagen приобретет конвертируемую облигацию Rivian на сумму 1 миллиард долларов, а позже вложит еще четыре миллиарда. Rivian же создаст СП с Volkswagen, которое займется разработкой платформ для электромобилей, и даст немцам доступ к имеющимся технологиям.