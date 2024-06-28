Водителей Land Rover и Jaguar предупредили о риске возгорания

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзывает машины компании Jaguar и Land Rover в связи с риском возгорания автомобилей, передает «Авто Mail.ru».

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Специалисты пришли к выводу, что при изготовлении корпуса масляного фильтра использовался пластик неправильной спецификации. Через определенное время этот пластик трескается и вызывает утечку масла. Кроме того, масло капает на горячие поверхности двигателя, это повышает риск возгорания.

В Jaguar и Land Rover отметили, что в США фирме направили от автовладельцев восемь претензий, которые связаны с этой проблемой. Также автопроизводитель в курсе нескольких случаев возгораний, вызванных негерметичным масляным фильтром.

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Ранее сообщалось, что компания Tesla отзовет 125 227 автомобилей в США по причине неисправностей в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности.