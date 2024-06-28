Лукашенко поручил наладить выпуск кузовов для автомобилей Belgee

Лукашенко потребовал углубить локализацию автомобилей Belgee.

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«Надо производить кузова, как минимум, чтобы не возить их откуда‑то. Пока, в основном, это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную углублённую локализацию»,



— заявил президент республики новому министру промышленности Александру Ефимову.

Во время недавнего посещения Санкт-Петербурга глава автозавода Геннадий Свидерский посетил ГК «Петроформ» — это предприятие, которое производит штампованные детали. По словам Свидерского, возить кузовные детали из соседней России выгоднее, чем налаживать штамповку самим.

Для проекта по углублению локализации нужно использовать уже имеющиеся производственные возможности, что снижает риски инвестирования, уверен глава «Белджи». Но, как видим, президент республики Александр Лукашенко придерживается иного мнения.

Стоит уточнить, что автозавод «Белджи» наладил выпуск Geely Atlas Pro под именем Belgee X70, так как компания получила расширенную лицензию от головного офиса Geely. Ранее аналогичную процедуру пережил дорестайлинговый Coolray — это теперь Belgee X50. И мы его протестировали.