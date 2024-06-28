В России показали первый электросамокат для ДПС

В России представили первый электросамокат для ДПС. Разработчиком прототипа выступил кикшеринг «МТС Юрент». Его показали на Петербургском международном юридическом форуме.

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«В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, мы готовы передать их в пользование стражам порядка», — отметили в пресс-службе компании.



Прототип разработан на основе коммерческого электросамоката Ninebot S90L. Он отличается от других большей прочностью и комфортном. На СИМ установлены два экрана, которые отображают скорость, уровень заряда и информацию о медленных зонах. Представленный электросамокат выполнен в белых и синих оттенках.

До этого в Госдуме предложили создать «электросамокатную полицию», которая будет контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат Владислав Даванков. Сажин назвал подобные инициативы борьбой с ветряными мельницами, подчеркнув, что такое подразделение потребует денежных вложений, причем неясно, чем оно будет заниматься зимой. Депутаты должны прислушаться к предложениям профессионального сообщества, заявил автоэксперт.