Глава АвтоВАЗа лично осмотрел новую 180-сильную Lada Niva

АвтоВАЗ рассказал, как обновилась спортивная Lada Niva.

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«Мы поработали над подвеской автомобиля, значительно доработав заднюю: в ней теперь нет ни тяги Панара, ни механизма Уатта, а просто четыре штанги. Но конфигурация изменена так, чтобы автомобиль сохранял высокие плавность хода и курсовую устойчивость»



— отметил Константин Гастаров, ведущий инженер-конструктор Lada Sport.

«В этом году мы сделали шаг в сторону надёжности автомобилей и шаг в сторону более стабильной езды»



— отметил пилот команды Lada Sport Rosneft Дмитрий Воронов.

Изестно, что спортивная версия заслуженного внедорожника, которая выйдет на старт марафона «Шёлковый путь», оснащена 1,8-литровым атмосферным мотором, отдача которого доведена до 180 сил.

В этом году 14-е издание международного ралли-марафона соединит единым маршрутом Российскую Федерацию и Монголию. Гонка пройдёт со 2 по 16 июля по прежде неизведанным трассам.

Между тем, АвтоВАЗ рассказал, когда Lada Niva Travel получит новый интерьер. Но сначала автогигант обновит внешность, а уже потом салон.