BMW представила обновленный гоночный спорткар M4 GT4 Evo

Компания BMW обновила трековое купе M4 GT4. Двухдверка получила новые аэродинамические элементы, усиленные ступичные подшипники и отключаемый трекшн-контроль. Заодно ей обновили дизайн, добавив новую оптику. Двигатель при этом остался прежний: рядная «шестерка» 3.0 мощностью 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, которую гоночное купе делит с серийной «эм-четвертой». Стоит такая машина 219 тысяч евро, что соответствует 20 миллионам рублей.

© Motor.ru

Через месяц после премьеры BMW M4 GT3 Evo немцы показали обновленную версию купе для младшей категории GT4. Сообщается, что двухдверке улучшили управляемость и повысили надежность. В частности, был заменен передний сплиттер и пересмотрено его крепление, что сделало переднюю часть кузова более удобной в обслуживании. Заодно на задней оси поставили усиленные ступичные подшипники, а спереди — новые крылышки-канарды.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Что касается управляемости, то теперь на M4 GT4 можно отключать трекш-контроль: делается это кнопкой на руле и помогает улучшить время прохождения круга. Функцию якобы добавили по просьбе нескольких команд, выступающих на дореформенных спорткарах. В плане дизайна GT4 Evo хоть и повторяет старший GT3 Evo, но выглядит, конечно, попроще и не так агрессивно.

Двигатель — рядная «шестерка» S58 с максимальной отдачей 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента (фактические показатели зависят от баланса производительности). Тяга на задние колеса идет через семиступенчатый «робот» ZF с двумя сцеплениями и гоночным управляющим софтом. Большинство компонентов M4 GT4 Evo делит с серийными машинами, поэтому стоит всего 219 000 евро, а не 578 тысяч, как GT3.