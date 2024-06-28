BMW представила обновленный гоночный спорткар M4 GT4 Evo
Компания BMW обновила трековое купе M4 GT4. Двухдверка получила новые аэродинамические элементы, усиленные ступичные подшипники и отключаемый трекшн-контроль. Заодно ей обновили дизайн, добавив новую оптику. Двигатель при этом остался прежний: рядная «шестерка» 3.0 мощностью 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, которую гоночное купе делит с серийной «эм-четвертой». Стоит такая машина 219 тысяч евро, что соответствует 20 миллионам рублей.
Через месяц после премьеры BMW M4 GT3 Evo немцы показали обновленную версию купе для младшей категории GT4. Сообщается, что двухдверке улучшили управляемость и повысили надежность. В частности, был заменен передний сплиттер и пересмотрено его крепление, что сделало переднюю часть кузова более удобной в обслуживании. Заодно на задней оси поставили усиленные ступичные подшипники, а спереди — новые крылышки-канарды.
Что касается управляемости, то теперь на M4 GT4 можно отключать трекш-контроль: делается это кнопкой на руле и помогает улучшить время прохождения круга. Функцию якобы добавили по просьбе нескольких команд, выступающих на дореформенных спорткарах. В плане дизайна GT4 Evo хоть и повторяет старший GT3 Evo, но выглядит, конечно, попроще и не так агрессивно.
Двигатель — рядная «шестерка» S58 с максимальной отдачей 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента (фактические показатели зависят от баланса производительности). Тяга на задние колеса идет через семиступенчатый «робот» ZF с двумя сцеплениями и гоночным управляющим софтом. Большинство компонентов M4 GT4 Evo делит с серийными машинами, поэтому стоит всего 219 000 евро, а не 578 тысяч, как GT3.