Первую партию автомобилей VGV уже ввезли в Россию

Первая партия автомобилей VGV ввезена в РФ. В ближайшее время на российском рынке стартуют продажи кроссоверов U70 Pro и U75 Plus, производство которых налажено на белорусском заводе «Юнисон». Премьера новинок состоялась 15 мая 2024 года. Сообщается, что машины уже успешно прошли таможенное оформление, что стало одним из заключительных этапов в рамках импорта транспортных средств.

Габаритная длина автомобилей составляет 4825 мм при колёсной базе, равной 2800 мм. Обе модели доступны в пяти- и семиместном вариантах исполнения.

Более доступный U70 Pro будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 145 лошадиных сил и 207 Нм крутящего момента, работающим в связке с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Цены на такой паркетник на российском рынке будут начинаться от 2 099 900 рублей.

Флагманом станет модель U75 Plus. В движение машину приводит развивающий 199 сил и 380 Нм двигатель объёмом 2,0 литра, сочетается с которым 8-диапазонный «автомат».

Стоимость вседорожника будет начинаться от 2 749 900 рублей.