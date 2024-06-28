SAIC выпустит пять новинок совместно с Volkswagen

Volkswagen и SAIC выпустят пять новых автомобилей. В сороковую годовщину создания совместного предприятия SAIC Group и Volkswagen Group анонсировали линейку из пяти машин на новых источниках энергии (NEV), которую создадут совместными усилиями. Причем SAIC отныне будет играть более весомую роль в партнерстве. Три гибрида и два «чистых» электрокара будут выходить на китайский рынок с 2026 по 2030 годы. Появятся ли они за его пределами, пока неизвестно.

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Ранее СП SAIC-Volkswagen полностью полагалось на технологии, предоставляемые немецкой стороны. Китайцы в основном отвечали за производство и продажи на местном рынке. Однако теперь SAIC будет брать на себя больше: в частности, электрокары будут базироваться на ее платформе.

За последнее десятилетия SAIC значительно нарастила инвестиции в исследования и разработки: вложения превысили 20 миллиардов долларов, а число патентов достигло 26 тысяч. В 2026 году в массовое производства запустят собственные твердотельные батареи, а в 2027-м их начнут ставить на модели подразделения IM Motors.

Volkswagen тем временем теряет покупателей в Китае. В прошлом году его доля упала до 14 процентов, в нынешнем — до 12-ти. В 2018 году немецкий концерн занимал почти пятую часть рынка КНР.

Одновременно Volkswagen заключил новое партнерство на другом конце света — в США. Он обязался вложить пять миллиардов долларов в производителя электрокаров Rivian, который, в свою очередь, анонсировал сразу пять новинок. Три из них будут относиться к массовому сегменту: вероятно, их создадут совместно с немцами.