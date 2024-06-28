Kia впервые показала пикап Tasman на публике

На автошоу Busan Mobility Show компания Kia показала прототип рамного пикапа Tasman. Автомобиль демонстрировался в фирменном камуфляже, в котором модель уже появлялась в новостной хронике "Российской газеты".

© Российская Газета

Можно однозначно утверждать, что дизайн внешности пикапа готов и некоторые его элементы, такие как часть фар, решётка радиатора, накладки на колёсных арках, линия остекления, утверждены и не претерпят изменений на пути к серийному производству. Салон, судя пот тому, что у прототипа затонированы стёкла, пока ещё на стадии проработки.

© Российская газета

Tasman ориентирован прежде всего на рынок Австралии, и для континента подтверждён дизель, но пока без особой конкретики по объёму и отдаче.

Выхода Kia Tasman состоится в 2025 году и будет также продаваться в Корее, Африке и на Ближнем Востоке.