Polestar 3 обзавелся версией с задним приводом и подешевел

У Polestar 3 появилась доступная версия с одним электромотором.

Гамма Polestar 3 пополнилась модификацией с задним приводом, которая стоит от 79 890 евро — на европейском рынке она уже доступна для заказа, а в США и Австралии появится до конца года. Это не только самая дешевая версия в линейке, но и самая медленная: с места до «сотни» такой Polestar 3 разгоняется за 7,8 секунды, тогда как полноприводному электрокару с двумя электромоторами на это требуется 4,7-5 секунд. Ну а максимальная скорость новинки составляет 180 километров в час вместо 210.

Электромотор в приводе задней оси новой версии Polestar 3 развивает 220 киловатт (299 лошадиных сил), а емкость батареи составляет все те же 111 киловатт-часов, что и у других модификаций. На одном заряде такой кроссовер проезжает 650 километров, и по этому показателю он превосходит прочие варианты, запас хода которых варьируется от 561 до 631 километра. Пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно за полчаса.

© Polestar

© Polestar

© Polestar

Polestar 3 — это крупный кроссовер с 211-миллиметровым дорожным просветом, длина которого равна 4,9 метра, а колесная база — 2,9 метра. В основе электрокросса лежит модульная платформа SEA холдинга Geely: тяговая батарея расположена между осями, спереди — подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажка. Пневматические стойки и адаптивные амортизаторы входят в базовое оснащение, как и тормоза Brembo, которыми, к слову, оснащается и моноприводная версия модели начального уровня.

В салоне у кроссовера 14,5-дюймовый портретно-ориентированный планшет с операционной системой Android Automotive, цифровая приборная панель и проекционный дисплей. Для всех версий заявлен пакет ассистентов вождения Pilot Pack с LiDAR.

Помимо кроссовера Polestar 3, линейка марки, в свое время отсоединившейся от Volvo, представлена фастбеком с индексом 2 и кросс-купе под номером 4. К 2025 году появятся еще две модели, четырехдверное купе Polestar 5 и родстер Polestar 6. Все они, само собой, будут электрическими.