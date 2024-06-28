«АвтоВАЗ» отреагировал на критику Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» дал ответ на критику топовой Lada Vesta Sportline, которая, по мнению клиентов, оказалась недостаточно мощной. Об этом сообщает портал Quto.ru.

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Топовую версию модели подготовили в ателье Lada Sport. Ее оснастили 1,6-литровым мотором на 118 л.с. и МКП. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10,9 секунд, максимальная скорость при этом составляет 190 км/ч. По мнению клиентов, это недостаточная мощность для машины от 2,1 млн рублей. Однако в «АвтоВАЗе» считают, что заводские решения оправданы и сбалансированы. В пресс-службе рассказали, что модель получила спортивные настройки подвески, умеренно форсированный мотор, особые бамперы, обтекатели и спойлеры, а также оригинальную отделку.

«Теоретически, такие доработки могут сделать и «гаражные мастера». Но вот вопрос: есть ли у них доступ к аэродинамической трубе? Где стоит вентилятор диаметром 7,4 метра, способный имитировать скорости до 300 км/ч», — отметили в компании.



До этого «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, поэтому завод объявил выходной на линии производства этой модели. Отмечается, что работа была отменена из-за отсутствия приводов. Последнее время автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.