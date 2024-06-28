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«АвтоВАЗ» отреагировал на критику Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» дал ответ на критику топовой Lada Vesta Sportline, которая, по мнению клиентов, оказалась недостаточно мощной. Об этом сообщает портал Quto.ru.

«АвтоВАЗ» отреагировал на критику Lada Vesta
© Газета.Ru

Топовую версию модели подготовили в ателье Lada Sport. Ее оснастили 1,6-литровым мотором на 118 л.с. и МКП. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10,9 секунд, максимальная скорость при этом составляет 190 км/ч. По мнению клиентов, это недостаточная мощность для машины от 2,1 млн рублей. Однако в «АвтоВАЗе» считают, что заводские решения оправданы и сбалансированы. В пресс-службе рассказали, что модель получила спортивные настройки подвески, умеренно форсированный мотор, особые бамперы, обтекатели и спойлеры, а также оригинальную отделку.

«Теоретически, такие доработки могут сделать и «гаражные мастера». Но вот вопрос: есть ли у них доступ к аэродинамической трубе? Где стоит вентилятор диаметром 7,4 метра, способный имитировать скорости до 300 км/ч», — отметили в компании.

До этого «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, поэтому завод объявил выходной на линии производства этой модели. Отмечается, что работа была отменена из-за отсутствия приводов. Последнее время автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.

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