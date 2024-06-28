"Автодор" планирует ввести около 308 км дорог до конца 2024 года
Госкомпания "Автодор" до конца текущего года планирует ввести около 308 км дорог. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
"Подвели итоги шести месяцев [работы "Автодора" - прим.]. Могу сказать, что результаты очень неплохие. Все плановые показатели выполнены и перевыполнены. До конца года планируется ввести порядка 308 км дорог", - отметил он.
Хуснуллин поставил задачу по увеличению количества многофункциональных зон с АЗС и по улучшению работы по покрытию трасс мобильной связью.
"Отмечу, что стабильно растет трафик, что, безусловно, говорит о востребованности проектов, которые реализует "Автодор", - подчеркнул вице-премьер.
Что касается Донбасса и Новороссии, то там за полгода восстановлено 394 км дорог и 4 искусственных сооружения.
"Впереди много работы, ввод значимых объектов, таких как второй этап Северного обхода Твери трассы М-11, дорога Дюртюли - Ачит, которая станет частью продления М-12 "Восток" до Екатеринбурга, обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. На нем, кстати, на днях завершили важный этап - смонтировали пролет путепровода через ж/д пути Смоленского направления", - заключил Хуснуллин.